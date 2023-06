Sébastien Corchia fait ses adieux à Nantes

Et Corchia vif.

Sébastien Corchia, 32 ans, a annoncé son départ du club via un message d’adieu, publié sur les réseaux sociaux, ce mardi. « Après trois saisons sous les couleurs jaunes et vertes, il est temps pour moi de vous dire au revoir , écrit l’ancien Manceau. J’ai vécu des moments incroyables ici, un barrage, une victoire en Coupe de France, une Coupe d’Europe et un maintien à la dernière journée. Merci à tous et toutes pour l’ambiance fantastique que vous avez mise tout au long de ces trois années et pour votre soutien. » …

TJ pour SOFOOT.com