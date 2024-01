Sean Dyche se plaint du calendrier

Les joueurs et les entraîneurs se plaignent. Oui, il y a bien quelque chose qui cloche en Angleterre.

Près d’un an après sa nomination à Everton, Sean Dyche rejoint le mouvement de gronde qui monte outre-Manche face au calendrier surchargé. Lors de la conférence de presse précédant le match de FA Cup contre Crystal Palace, l’entraîneur britannique a pesté contre le calendrier qui, selon lui, avantagerait les grands clubs : « Les règles du jeu ne sont alors plus équitables. Avec plus de matchs, les grands clubs gagneront forcément grâce à leurs grands effectifs. Mais quand on n’a pas une grande équipe, comme nous, et qu’on se blesse, on est forcément mis à rude épreuve. » …

LP pour SOFOOT.com