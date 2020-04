Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: Possible hausse du taux de sinistres en 2020 avec le coronavirus Reuters • 29/04/2020 à 07:53









SCOR: POSSIBLE HAUSSE DU TAUX DE SINISTRES EN 2020 AVEC LE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Le réassureur Scor a prévenu mercredi d'une possible augmentation du taux de sinistres en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus ainsi que d'une éventuelle hausse des dépréciations d'actifs même si la crise sanitaire n'a eu que peu d'impact sur ses résultats du premier trimestre. "Les résultats du premier trimestre 2020 du groupe SCOR ne sont pas particulièrement impactés par la pandémie de Covid-19 et la crise économique et financière qui l'accompagne, mais cet événement est toujours en cours, et il est impossible à ce stade d'évaluer précisément les conséquences de cette crise pour le reste de l'exercice", a indiqué le groupe dans un communiqué. Au premier trimestre, les primes brutes émises ont progressé de 2,2% à taux de changes constants, à 4,15 milliards d'euros, et le résultat net a augmenté de 23,7% à 162 millions d'euros. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

