Scènes de violences à Abidjan après la défaite de la Côte d’Ivoire

Les supporters des Éléphants sèment le chaos.

Ce lundi avait lieu le match qui devait qualifier la Côte d’Ivoire, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des nations 2023 contre la Guinée équatoriale. Mais c’est une effroyable défaite (4-0) qui a touché les joueurs et les supporters des Éléphants en plein cœur, n’assurant pas la qualification en huitième de finale de la CAN, pour l’instant. Avant la fin du match, de nombreux Ivoiriens ont quitté le stade Alassane-Ouattara énervés et écœurés face à la prestation des joueurs emmenés par Jean-Louis Gasset. Cette situation a provoqué de vives tensions à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte. Certains supporters ont lâché leur frustration en jetant des bouteilles en direction du terrain, provocant l’entrée de la police pour escorter les joueurs jusqu’aux vestiaires. À l’extérieur, les scènes de violences se sont aussi propagées. Plusieurs supporters ont vandalisé des véhicules et brisé les vitres d’un bus qui était stationné. Pendant ce temps, les deux équipes ont dû patienter plusieurs heures dans le « stade olympique d’Ébimpé », avant de reprendre la route vers leurs hôtels car la sécurité des joueurs ne pouvait être assurée, ce qui a provoqué l’intervention des forces de l’ordre dans les rues d’Abidjan, selon les informations de Canal + Afrique.…

JBC pour SOFOOT.com