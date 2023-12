Scénario fou entre l’Atalanta et l’AC Milan

Au terme d’un match fou, l’Atalanta s’impose sur le fil face à Milan (3-2) et fait la bonne opération de cette 15e journée de Série A. Le premier éclair intervient à la 38e minute. Ademola Lookman ouvre le score après une frappe contrée par les défenseurs milanais dans le but de Mike Maignan. Mais les Milanais ne doutent pas longtemps puisqu’Olivier Giroud égalise d’une magnifique tête dans le temps additionnel de la première période. Le Français inscrit là son 8e but de la saison et devient le seul deuxième meilleur buteur de la compétition. Au retour des vestiaires, l’Atalanta reprend les devants grâce au but du doublé de Lookman sur une passe décisive de Charles de Ketelaere, prêté par le Milan à son adversaire du jour. Le chassé-croisé continue et à la 80e minute, l’entrant Luka Jovic pousse le ballon dans le but vide et remet les deux équipes à égalité. A la 93e, Davide Calabria écope d’un deuxième carton rouge et deux minutes plus tard, Luis Muriel inscrit le but de la victoire sur une superbe talonnade. Grâce à cette victoire, l’Atalanta grimpe à la 7e place du championnat, tandis que les Milanais comptent désormais sept points de retard sur les leaders turinois.

© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.