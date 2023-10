Saviola : « Un derby de Séville est bien plus chaud qu'un Barça-Real »

Avant-centre de l'AS Monaco au cours de sa longue carrière, Javier Saviola fait surtout partie de cette rare caste de footballeurs à être directement passé du Barça au Real Madrid. Avant le premier Clásico de la saison, El Conejo plonge dans ses souvenirs.

En Amérique du Sud, la passion se vit-elle différemment pour un Clásico ?

À Barcelone ou Madrid, les gens vivent les Clásicos d’une manière beaucoup plus tranquille qu’en Amérique du Sud. Que tu gagnes ou que tu perdes, la vie continue le jour suivant. Chez nous, la pression des hinchas est bien plus forte. Cela se répercute sur les joueurs qui vivent des moments compliqués la semaine avant le match. La pression s’étend jusque dans ta famille ou tes amis, c’est très difficile à gérer sur le plan émotionnel. À titre de comparaison, je me souviens que les Benfica-Porto ressemblaient davantage à tout ça. J’ai aussi connu le Séville-Betis. Et là, j’avoue que ça m’a complètement surpris. On se rapproche beaucoup plus de ce qui se vit en Argentine au niveau de la passion. Un derby de Séville est bien plus chaud qu’un Barça-Real. Bon, après, sur le plan médiatique, le Barça-Real est loin devant les autres à l’échelle internationale. Quand je rentrais chez moi, je me sentais privilégié d’avoir participé à cette rencontre avec une quantité aussi forte de Ballons d’or sur le terrain : Rivaldo, Beckham, Figo, Zidane……

Propos recueillis par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com