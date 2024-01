information fournie par So Foot • 16/01/2024 à 12:56

Sarina Wiegman prolonge à la tête de la sélection anglaise jusqu’en 2027

Comme Guillaume III au XVII e siècle, Sarina Wiegman est une Néerlandaise au pouvoir en Grande-Bretagne.

Ce lundi, lors de la cérémonie « The Best », Sarina Wiegman a été nommée meilleure entraîneure dans le football féminin, pour la quatrième fois de sa carrière. Et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la sélectionneuse de l’équipe d’Angleterre a prolongé avec les Lionesses jusqu’en 2027.…

LP pour SOFOOT.com