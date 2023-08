Sardar Azmoun signe à l’AS Rome

Tititulutututu.

Privé de son attaquant Tammy Abraham pour une longue durée, l’AS Rome se renforce. Les Giallorossi ont annoncé ce samedi matin la signature de Sardar Azmoun. L’attaquant iranien de 28 ans est prêté par le Bayer Leverkusen pour un an. Dans le deal, une option d’achat de 12 millions d’euros a été négociée. Après une saison et demie chez les Schwarzroten, le « Messi iranien », qui a participé à deux Coupes du monde (2018 et 2022), va tenter de se relancer en Italie après avoir inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 44 matchs (toutes compétitions confondues) au Bayer.…

TM pour SOFOOT.com