Santos prolonge le bail de Neymar

Objectif maintien.

Près de six mois après avoir rejoint Santos, Neymar va prolonger pour – au moins – six mois supplémentaires avec son club formateur, confirmant ainsi les déclarations de son daron deux semaines plus tôt. Dans une vidéo bourrée de mélo publiée sur les réseaux du club paulista , l’ancien du PSG déclare avoir « écouté [s]on cœur » , affirmant que Santos « n’est pas seulement [s]on équipe », mais « [s]a maison, [s] es racines, [s] on histoire, [s] a vie » . Rien que ça ! « Ici, j’ai été un enfant, qui est devenu un homme . Ici je peux être le même, vraiment heureux, conclut-il. C’est ici que je veux réaliser les rêves qu’il me reste et personne ne va m’arrêter. Je m’en vais, je reviens et je reste. » …

JD pour SOFOOT.com