Santé: un programme de soutien aux start-up dédiées à la prévention

Un programme d'accompagnement de start-up a été lancé vendredi pour les aider à développer des outils numériques dédiés à la prévention en santé, ont indiqué les deux acteurs de cette première initiative, PariSanté Campus et Bpifrance.

( AFP / ERIC PIERMONT )

PariSanté Campus, qui rassemble notamment des acteurs du numérique pour la santé, et la banque publique d'investissement Bpifrance ont sélectionné 20 start-up prometteuses dans ce domaine, parmi 162 candidatures, indique à l'AFP Antoine Tesnière, directeur général de PariSanté Campus.

"C'est comme une fusée qu'on aide à décoller", en accompagnant chacune des sociétés lauréates dans leurs "enjeux scientifiques, stratégiques, financiers, réglementaires et de ressources humaines pour que leurs produits arrivent rapidement sur le marché", ajoute-t-il.

Ces start-up spécialisées dans les données de santé ou encore l'intelligence artificielle bénéficieront pendant neuf mois d'un soutien financier de Bpifrance et de l'accompagnement de PariSanté Campus, qui compte en son sein des opérateurs publics et des partenaires privés, avec au total quelque 300 universitaires et chercheurs.

Bpifrance met en place un fonds de 100 millions d'euros qui servira à soutenir "certaines des 20 entreprises sélectionnées", précise Antoine Tesnière.

Les 20 start-up sélectionnées travaillent dans plusieurs champs liés à la santé: "prévenir les maladies cardiovasculaires, mieux diagnostiquer ou suivre l'endométriose, éviter la dégradation de l'état de santé des personnes âgées, accompagner et prévenir des troubles de santé mentale", énumère-t-il.

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a estimé jeudi que "notre système de santé ne tiendra pas si le virage de la prévention n'est pas pris". L'utilisation des données et de l'intelligence artificielle est l'"un des champs les plus féconds sur lequel la santé progresse le plus vite", a-t-il ajouté.

Le président de la République Emmanuel Macron avait lui aussi insisté, lundi lors d'un déplacement à Toulouse, sur "l'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle" pour accroître la prévention en santé.