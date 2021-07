Santé : le gouvernement veut consacrer plus d'un milliard d'euros pour généraliser la plate-forme "Mon espace Santé"

Cet espace personnel est présenté comme "le projet phare de la feuille de route du numérique en santé" du gouvernement.

1,4 milliard d'euros sur trois ans. C'est la somme que consacrerait le gouvernement au "partage sécurisé des données de santé entre professionnels et patients", a-t-il annoncé jeudi 22 juillet. Objectif : généraliser, dès janvier, à toute la France, la plate-forme "Mon espace Santé", qui inclura le dossier médical partagé (DMP).

Cet espace personnel est présenté comme "le projet phare de la feuille de route du numérique en santé" du gouvernement. Il doit comporter également à terme une messagerie sécurisée, un agenda de santé et un catalogue d'applications référencées par l'État, selon la délégation ministérielle au numérique en santé (DNS) lors d'une conférence de presse.

Déjà expérimenté dans trois départements

Ce dispositif a été prévu dans la loi Buzyn de 2019 et a commencé dès juillet à être expérimenté dans trois départements. Il est créé par défaut pour tous les assurés, qui disposent d'un délai d'un mois pour s'y opposer. Il comprend le DMP relancé fin 2018 après 15 années d'échecs en série.

Ce carnet de santé numérique permet de conserver et sécuriser les informations de santé d'un patient. Celles-ci peuvent, du coup, être partagées d'un professionnel de santé à l'autre, en ville, en laboratoire comme à l'hôpital.

Aujourd'hui, "on a passé la barre des 10 millions" de DMP créés , a affirmé Dominique Pons, pilote de la DNS.

Financé par le plan de relance européen

Grâce à l'investissement détaillé jeudi et annoncé dans les accords de Ségur signés en juillet dernier, "d'ici 2 ans, l'ensemble des logiciels utilisés par les professionnels de santé seront compatibles avec Mon Espace Santé", a précisé la DNS dans un communiqué.

Au total, le volet numérique du Ségur prévoit un investissement de 2 milliards d'euros , entièrement financés par le plan de relance européen.

Sur deux ans, 1,4 milliard seront ventilés notamment entre le financement et le pilotage des infrastructures et des équipements. Et sur cinq ans, 600 millions seront fléchés sur les établissements médico-sociaux, entre autres pour la modernisation de leurs équipements.

"Ségur de la santé" : un après

Le gouvernement célèbre le premier anniversaire du "Ségur de la santé", conclu en juillet 2020, après deux mois de discussions, sur une série d'accords et de mesures censées améliorer les conditions de travail des soignants et la prise en charge des patients .

Parmi les principales avancées nées de cette concertation : hausses de salaires, créations de postes, ou encore investissement.