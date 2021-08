Santé : dès octobre, une carte Vitale dématérialisée disponible dans douze départements

Il s'agit d'une expérimentation, avant la généralisation de cette mesure, envisagée pour 2023.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

A partir d'octobre, la carte Vitale dématérialisée va être testée dans dix nouveaux départements. Déjà à l'essai dans les Alpes-Maritimes et le Rhône, cette e-carte d'assurance maladie va être étendue à la Gironde, l'Hérault, la Loire-Atlantique, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine-Maritime et Paris.

"Un décret paru au Journal officiel le 1er août 2021 prévoit que les caisses d'Assurance Maladie situées dans les zones expérimentales pourront jusqu'au 31 décembre 2022 délivrer gratuitement, à titre expérimental une e-carte d'assurance maladie à leurs assurés", indiquent les autorités sur le site service-public.fr. Ces cartes d'assurance maladie numériques ont pour but de "simplifier les démarches en ligne" et "d'éviter les mises à jour de la carte Vitale", précisent-elles.

Cette e-carte d'assurance maladie contient les informations présentes sur une carte Vitale classique. Pour utiliser son e-carte Vitale, il faudra télécharger une application spécifique, baptisée apCV. "Cette carte Vitale dématérialisée permet le remboursement des actes et des prestations et également l'accès à différents services, comme Ameli", expliquent également les autorités. Elle est valable uniquement "auprès des professionnels de santé et établissements de santé participant à l'expérimentation".