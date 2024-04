information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 11:30

Sans Lionel Messi, l’Inter Miami subit un revers en Coupe des champions de la CONCACAF

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé.

Dans la nuit de ce jeudi, l’Inter Miami s’est incliné face aux Mexicains de Monterrey en quarts de finale aller de la Coupe des champions de la CONCACAF (1-2). Lionel Messi, indisponible depuis la mi-mars en raison de problèmes musculaires, a été contraint d’assister à la rencontre depuis les tribunes. Sans leur génie argentin, les Herons sont tout de même parvenus à ouvrir le score rapidement via Tomás Aviles (19 e ). Mais les Floridiens se sont fait retourner comme une crêpe en seconde période, après un but de Maximiliano Meza sur corner (69 e ) et de Jorge Rodríguez en toute fin de rencontre (89 e ).…

FL pour SOFOOT.com