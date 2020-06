Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi va annoncer 1.680 suppressions de postes en Europe Reuters • 26/06/2020 à 12:04









SANOFI VA ANNONCER 1.680 SUPPRESSIONS DE POSTES EN EUROPE PARIS (Reuters) - Le groupe pharmaceutique français Sanofi s'apprête à supprimer jusqu'à 1.680 postes en Europe, a-t-on appris vendredi de deux sources proches du dossier. Ces suppressions de postes s'étaleront sur trois ans, a précisé une autre source. Quatre sources proches du dossier avaient déclaré à Reuters jeudi que cette question serait évoquée avec les représentants des salariés dans les jours à venir, sans donner plus de précisions. Ces discussions interviennent près de six mois après l'annonce par le directeur général Paul Hudson d'un plan de baisse de coûts de deux milliards d'euros. (Matthias Blamont, édité par Marine Pennetier et Nicolas Delame)

