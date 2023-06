Sandro Tonali et le Milan, un divorce douloureux

Foto Spada/LaPresse 10 Maggio 2023 - Milano , Italia - sport, calcio - Ac Milan vs Fc Internazionale - Champions League semi-finale andata - Stadio San Siro Nella foto : Sandro Tonali (AC Milan) May 10 , 2023 Milan , Italy - sport, calcio - Ac Milan vs Fc Internazionale - Champions League semi-final first leg - San Siro StadiumIn the pic : Sandro Tonali (AC Milan) - Photo by Icon sport

Dans la surprise la plus totale, Sandro Tonali va s’engagee avec Newcastle et quitte donc le Milan. Tifoso rouge et noir depuis sa tendre enfance, le milieu italien a vu l’argent mettre fin à sa relation avec son amour de toujours. Pour les supporters, ce départ est douloureux et inacceptable.

« Je veux rester à Milan pour toujours et devenir une bandiera du club » , disait Sandro Tonali il y a encore quelques mois. Débarqué à Milan à l’été 2020, le Lombardo Vero venait alors de réaliser son rêve de gamin : porter la tunique de son club de cœur. Pour ce véritable tifoso de l’AC Milan depuis sa tendre enfance, biberonné comme beaucoup de gamins de sa génération (2000) aux exploits de Kakà, Maldini, Inzaghi, Pirlo ou encore son idole Gattuso, le storytelling était magnifique, tout droit sorti d’un conte de fées. « Je l’ai rêvé, je l’ai voulu, je l’ai demandé, je l’ai obtenu » , dira-t-il lors de la signature de son contrat. Très vite, Sandro devient le chouchou de San Siro, encore plus lorsqu’il inscrit le but de la délivrance en avril 2022 sur la pelouse de la Lazio ou lorsqu’il accepte de baisser son salaire pour rester à Milan lors de sa prolongation. Adulé par les tifosi , son maillot sera par ailleurs celui qui sera le plus vendu cette saison. Outre son amour pour les couleurs rouge et noir, l’international italien s’est aussi et surtout imposé comme un véritable pilier sur le gazon. Un patron prêt à mourir pour cette tunique, Sandro c’était l’âme de cette équipe.

Oui mais voilà, l’argent a ses raisons que la raison ignore. Le mercredi 21 juin 2023 restera une journée noire pour les tifosi milanais. « Je suis dans le métro pour aller au travail et comme d’habitude, je vais faire un tour sur le site de la Gazzetta . Et là, j’apprends la nouvelle » , grimace encore Sarah, supportrice milanaise. En effet, à peine remis du limogeage de Paolo Maldini, moins de 15 jours après le décès de leur président historique Silvio Berlusconi, les Rossoneri se décomposent de nouveau : Sandro Tonali va quitter le Milan pour Newcastle. « Je ne pensais pas que c’était possible, honnêtement. Pour moi, et je pense pour la majorité des supporters, Tonali resterait chez nous éternellement » , avance Francesco, abonné à San Siro depuis le Scudetto de 2011.…

Propos de Francesco et Sarah recueillis par TP. <

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com