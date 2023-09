Sanctions pour quatre joueurs parisiens après des chants insultants à l’encontre des Marseillais ?

Attention, propos grossiers à venir.

Malgré un Parc des Princes en effervescence et une ambiance de folie dimanche soir lors de la victoire parisienne contre l’OM (4-0), de nombreux chants à caractère homophobe ont été entonnés à l’encontre des Marseillais. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’est elle aussi insurgée de la situation, reprenant la vidéo où l’on peut voir les supporters parisiens traiter les Olympiens de « pé… » , « d’enc… » ou encore de « fils de p… » : « Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes , a-t-elle écrit . Peu importent la rivalité et l’enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics. Hier, ces chants ont gâché la fête au Parc. Il est urgent de les éradiquer de nos stades. » Les deux ont annoncé qu’ils allaient saisir la LFP, et ont invité le club de la capitale à porter plainte.…

JF pour SOFOOT.com