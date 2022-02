Sanctions économiques : la banque centrale russe augmente son taux directeur de 10,5 points, à 20%

Les occidentaux ont dans le viseur tout le système bancaire et financier russe : les transactions de la banque centrale de Russie ont été bloquées par les États du G7.

Avant les sanctions occidentales et l'invasion de l'Ukraine, l'inflation flambait déjà en Russie. ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Presque du simple au double. La banque centrale russe a annoncé lundi 28 février une augmentation drastique de son taux directeur, de 10,5 à 20%, pour faire face aux sévères sanctions économiques décrétées par les Occidentaux pour punir Moscou de son invasion de l'Ukraine.

"Le conseil d'administration de la Banque de Russie a décidé de porter le taux directeur à 20% par an", a indiqué l'institution monétaire, citée par les agences de presse russes. "La Banque de Russie prendra de nouvelles décisions sur le taux directeur sur la base d'une évaluation des risques liés aux conditions extérieures et intérieures et de la réponse des marchés financiers à ces risques", a-t-elle ajouté, alors qu'elle tente de défendre le rouble.

Le système financier russe dans le collimateur

Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays ont annoncé qu'ils excluraient certaines banques russes du système international de paiements bancaires Swift et toute transaction avec la banque centrale de Russie.

Les pays du G7 - Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Grande-Bretagne et États-Unis - ont prévenu qu'ils prendraient "d'autres mesures" s'ajoutant aux sanctions déjà annoncées si la Russie ne cessait pas ses opérations militaires.

Avant les sanctions occidentales et l'invasion de l'Ukraine, l'inflation flambait déjà en Russie , obligeant la Banque centrale à relever son taux directeur à plusieurs reprises. Le taux directeur est le principal outil de lutte contre l'inflation.