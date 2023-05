Sanction de dix points : la Juventus perd du Turin

De nouveau pénalisée de dix points en championnat pour fraudes comptables, la Juve ne devrait pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une décision difficile à digérer pour la Vieille Dame, mais aussi synonyme de mauvaise gestion pour la Serie A.

Une raclée, une branlée, une fessée… Bref, une totale déconvenue. Sur la pelouse d’Empoli, à l’occasion de la 36 e journée de championnat, la Juventus a complètement sombré. En s’inclinant 4-1, elle qui n’avait pas perdu par trois buts d’écart en 29 matchs consécutifs toutes compétitions confondues. En encaissant quatre buts, elle qui n’était plus allée chercher le ballon au fond de ses filets plus de deux fois au cours de la même partie depuis janvier 2023. Mais si la Vieille Dame n’a pas vu le jour durant ces 90 minutes, c’est aussi parce qu’elle était plongée dans une sombre nuit de déceptions depuis quelques instants. Peu avant leur défaite, les Turinois avaient en effet appris qu’une sanction de dix points leur était administrée par le Comité olympique italien en raison de fraudes comptables.

« Un quart d’heure avant le match, on était deuxième au classement et on se retrouve avec 59 points… J’accepte toutes les critiques, mais c’est une chose de jouer un match en tant que deuxième avec cinq points d’avance sur Milan qui était cinquième et une autre quand tu dois gagner pour encore courir derrière. Je peux vous assurer que ce n’était pas une situation facile, pour eux. C’est une situation anormale et surréaliste, mais ils ont fait le maximum. Ce n’est pas une excuse, mais se retrouver avec dix points de moins à quinze minutes du match est au moins une circonstance atténuante. Cela a été une saison très difficile, toujours en montagnes russes et nous sommes deuxièmes sur le terrain », a ainsi défendu Massimiliano Allegri, le technicien assurant n’avoir « rien à reprocher » à ses joueurs pour DAZN.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com