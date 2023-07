Samuel Umtiti tout proche de Lille

Remplacer un champion d’Europe par un champion du monde.

Alors que José Fonte vient tout juste de s’engager avec le club portugais de Braga, les Lillois auraient déjà trouvé son remplaçant. Selon les petits papiers de RMC Sport, confirmés par le célèbre journaliste Fabrizio Romano, Samuel Umtiti a passé avec succès sa visite médicale ce vendredi après-midi et devrait s’engager avec les Dogues dans les prochaines heures. En quête d’un défenseur central d’expérience pour faire oublier le colosse portugais, les dirigeants lillois auraient effectivement jeté leur dévolu sur le champion du monde 2018, libre après un prêt à Lecce la saison passée. Redevenu footballeur dans les Pouilles et enfin délaissé par les blessures, Umtiti aura disputé 25 matchs en Serie A cette saison. Le défenseur de 29 ans n’avait plus joué plus de 15 rencontres depuis la campagne 2016-2017.…

MD pour SOFOOT.com