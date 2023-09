information fournie par So Foot • 25/09/2023 à 19:58

Samuel Umtiti se désole de la situation de Lyon

Big Sam est triste.

Rien ne va à Lyon, dépassé et battu samedi à Brest et avant-dernier de Ligue 1 après six journées. Une situation délétère qui attriste jusqu’aux anciens du club, à l’image de Samuel Umtiti. « Une équipe comme Lyon, pour moi, se doit de jouer le haut du tableau. J’ai été formé là-bas, quand j’ai commencé à jouer, c’était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matchs » , a réagi l’ancien défenseur central des Gones en conférence de presse, à la veille de défier Reims avec Lille.…

TB pour SOFOOT.com