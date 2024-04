information fournie par So Foot • 07/04/2024 à 11:18

Samuel Eto’o va déjuger son ministre des Sports et nommer le sélectionneur de son choix

Le gouvernement camerounais voulait sortir de l’Eto’o, c’est raté.

Mais qui sera le prochain sélectionneur des Lions indomptables ? C’est la question qui agite ces derniers jours le Cameroun tout entier, au point même d’en agiter la sphère politique. Rigobert Song n’a pas été reconduit après une dernière CAN ratée avec une élimination dès les huitièmes de finale face au Nigeria, et le ministère des Sports du pays (oui, oui) a pris les devants en nommant le Belge Marc Brys sur le banc de l’équipe nationale. Ce que n’a pas du tout accepté la Fecafoot, qui avait alors parlé d’ingérence et organisé une réunion d’urgence pour préparer sa réponse.…

