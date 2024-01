information fournie par So Foot • 18/01/2024 à 18:29

Sammy Traoré fait son retour à Créteil

Bélier un jour, bélier toujours.

Né à Créteil et ancien joueur de l’US Créteil-Lusitanos de ses 17 à ses 26 ans, Sammy Traoré est de retour dans son club formateur. L’ancien du PSG revient chez les Béliers en tant que coordinateur de l’académie du club. L’ex-international malien (21 sélections) aura à charge « les groupes élite afin de permettre à l’USCL de retrouver, à terme, ses équipes en championnats nationaux » , comme indiqué dans le communiqué de presse partagé par le club. Les équipes U19 et U17 de l’USCL sont respectivement en Régional 1 et Régional 2.…

LP pour SOFOOT.com