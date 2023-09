information fournie par So Foot • 14/09/2023 à 14:42

Samir Handanovič prend sa retraite, mais reste à l’Inter Milan

Parti pour rester.

Samir Handanovič avait quitté les rangs de l’Inter Milan en juillet dernier, au terme d’une saison marquée par la finale de Ligue des champions perdue face à Manchester City, mais surtout à son passage sur le banc au profit d’André Onana. Arrivé en Lombardie onze ans plus tôt, le gardien de but slovène était « une référence absolue, un leader de vestiaire, un capitaine courageux » , selon le communiqué des Nerazzurri au moment de son départ. Il ne commettra pas l’affront de porter une autre tunique puisqu’il a décidé de ranger les gants et les crampons à 39 ans.…

EL pour SOFOOT.com