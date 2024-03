Sam Kerr poursuivie pour outrage à caractère raciste

De la jaquette de FIFA aux pages judiciaires.

En février 2025, l’attaquante australienne Sam Kerr devra passer devant les juges au Royaume-Uni, accusée d’outrage à caractère raciste sur un agent de police. Elle a déjà plaidé non coupable pour cette accusation. Le 30 janvier 2023, après une victoire de Chelsea sur Liverpool en Coupe d’Angleterre (3-2) où Sam Kerr avait marqué tous les buts, l’attaquante des Blues aurait, selon les autorités, eu un comportement « menaçant, offensant et insultant » envers l’agent après un litige concernant une course en taxi à Twickenham. James Johnson, directeur général de la fédération australienne, a réagi à ces accusations qu’il juge « préoccupantes » et « très sérieuses » . « Il s’agit de racisme et il n’y a pas de place pour le racisme dans notre sport » , a-t-il insisté. Il prend quand même la défense de sa joueuse en estimant qu’il faut « respecter les droits » de Sam Kerr.…

QF pour SOFOOT.com