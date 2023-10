information fournie par So Foot • 16/10/2023 à 11:51

Salut les musclés

La défaite, d’un seul point, dimanche soir contre l’Afrique du Sud (28-29), ne signe pas seulement un échec sportif pour une génération dorée du rugby tricolore. Elle marque aussi un coup d’arrêt, provisoire peut-être, pour les rêves de grandeur de l’ovalie dans l’Hexagone.

Les mines déconfites des joueurs du XV de France, l’air abattu de Fabien Galthié en conférence de presse, les larmes en gros plan sur les joues de certaines spectatrices… Le climat dimanche était au drame national, si d’autres événements bien plus graves à Arras ne nous ramèneraient pas à un peu de décence. Pourtant, personne ne peut en douter. Dans la fraîcheur d’octobre qui arrive enfin sur le pays, les rugbymen tricolores ont perdu davantage qu’un match. Le rugby français jouait gros lors de cette Coupe du monde à domicile. Toujours fonçant la tête baissée dans son rêve de rattraper son retard sur le frère du ballon rond, autrement en tout cas qu’en se plaignant comme Antoine Dupont de l’arbitrage, cette édition 2023 à domicile devait enfin offrir l’opportunité de remporter ce premier trophée après trois finales perdues.

Fête gâchée

Le sélectionneur du XV ne pourra pas se tourner vers Michel Hidalgo, Aimé Jacquet ou Didier Deschamps, ses homologues du XI qui avaient conduit les Bleus en finale de chacun des compétitions internationales organisées sur le sol français. Exception faite de la désillusion des filles de Corinne Diacre en 2019, ce pays avait oublié à quoi peut ressembler une fête où les visiteurs s’amusent dans son salon après qu’il se soit couché. La comparaison avec France 98 s’était imposée dans tous les esprits. Une première à la maison et un élan populaire qui auraient en principe garanti, à l’instar du triomphe des Bleus de Zinédine Zidane et Lilian Thuram, d’installer définitivement le rugby au rang de grand sport national et rassembleur. Une ovalie qui s’extirperait enfin de son Sud-Ouest pour désormais s’imposer aussi bien à Marseille qu’en Seine-Saint-Denis (c’était le pari commercial d’Adidas, déchaînant un torrent de réactions racistes en retour). Le black-blanc-beur version 2023 n’aura même pas le temps d’être une illusion.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com