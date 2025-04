Salon du meuble à Milan: le design italien aux confins de l'art

Une réédition d'un fauteuil datant de 1959 au showroom de Visionnaire à Milan, le 7 avril 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Des vases surdimensionnés inspirés du sculpteur Alberto Giacometti, des fauteuils en édition limitée aux allures de tableaux de maître: de plus en plus de designers italiens présents au Salon du meuble de Milan transforment leurs créations en oeuvres d'art.

Le stand du groupe familial Imperfettolab plonge le visiteur dans un monde ancestral où des canapés ondulés en fibre de verre s'apparentent à des écorces d'arbres tout juste sorties des forêts, dans un paysage à la fois sauvage et artistique imaginé par le créateur Verter Turroni.

"Nous aimons le monde imparfait, les formes ne sont jamais rigides ou géométriques, nous privilégions la rondeur, l'allongement des formes, un concept plus lié à l'esthétique qu'à la fonctionnalité", explique-t-il.

Des tables noires minimalistes sculptées minutieusement à la main jouxtent des fauteuils verts et dorés aux reflets irisés conçus en forme de nids dans lesquels se réfugier en temps de crise. D'énormes toiles en résine aux teintes de la nature tapissent les murs.

Sculpteur et peintre de formation, le designer se définit lui-même comme un "alchimiste qui aime expérimenter" et puise son inspiration dans le monde grec et dans l'archéologie. Son objectif: "porter les paysages naturels à l'intérieur des maisons".

"Le côté commercial n'est pas le plus important, la priorité est la sensibilité artistique", assure-t-il alors que ses créations suscitent beaucoup d'intérêt à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.

- Frontières floues -

Le design italien est-il un art? Les frontières semblent s'estomper ...

"L'art exprime une idée, une émotion ou une vision personnelle mais n'est pas fonctionnel, alors que le design, au contraire, satisfait un besoin", a estimé auprès de l'AFP Maria Porro, présidente du Salon du meuble qui ferme ses portes ce dimanche.

Mais les frontières sont selon elle "de plus en plus floues, en particulier dans le design d'auteur" des grands maîtres italiens, "où la fonctionnalité devient presque secondaire par rapport à la valeur conceptuelle et esthétique".

Le Palazzo Donizetti lors d'un événement organisé par des designers internationaux pour Artemest, le 7 avril 2025 à Milan ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Le Palazzo Donizetti, bijou architectural milanais du XIXe siècle, avec ses fresques colorées et hauts plafonds, a transporté les fans de design dans un univers d'artisanat raffiné, créé par six architectes d'intérieur de renommée internationale.

Ils ont décoré les pièces de ce palais historique avec des lustres, miroirs, sculptures, tables d'échecs, chaises longues en marbre et autres meubles faits à la main par 180 artisans pour le compte d'Artemest, spécialiste du design italien de luxe.

Le design italien est le mantra de Brigette Romanek, venue de Los Angeles où elle a décoré les villas de stars comme Demi Moore, Gwyneth Paltrow ou encore Beyoncé, avant de créer pour le Palazzo Donizetti une salle à manger lumineuse, conçue par elle comme "une oasis dans un monde chaotique".

- "Made in Italy" à Hollywood -

La designer d'intérieur Brigette Romanek au Palazzo Donizetti, le 7 avril 2025 à Milan ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Et sa clientèle hollywoodienne raffole du "Made in Italy": "les producteurs italiens ont toujours été à la pointe de l'innovation et fabriquent des objets spectaculaires à couper le souffle, ce sont des oeuvres d'art", dit-elle dans un grand sourire.

Environ 1.500 verriers, orfèvres, menuisiers, céramistes et autres artisans travaillent pour Artemest, qui s'est donné pour mission de "veiller à ce que tous ces métiers soient encouragés à rester en vie", explique sa directrice de création Ippolita Rostagno.

"Ce sont des métiers en voie de disparition. Avant, l'artisanat du design se transmettait de père en fils en Italie, mais ce n'est plus le cas", déplore-t-elle.

Des fauteuils aux allures de tableaux de maître au showroom de Visionnaire à Milan, le 7 avril 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Dans le showroom de Visionnaire, autre marque qui propose du design de luxe sur mesure, des fauteuils en vert, jaune et bleu portent la signature du coup de pinceau du peintre Aurel K. Basedow, sur un tissu jacquard conçu par sa femme, la designer Draga Obradovic.

Une parfaite symbiose entre l'art et le design: "c'est une technique qui permet de donner cet effet de mouvement, de dynamisme", selon Eleonore Cavalli, directrice créatrice du groupe familial fondé en 1959 à Bologne, dans le nord de l'Italie.

"Nous sommes un peu la haute couture du design. Il y a un dialogue entre l'art et la vie quotidienne. Nous aspirons à transformer les espaces de la maison en œuvres d'art", assure-t-elle.