Salis Abdul Samed, sorti de sa réserve clermontoise

Du National 3 à la Ligue des champions, il n'y a que quelques pas pour Salis Abdul Samed. Avant d'être l'un des récupérateurs les plus remarqués de France, le Ghanéen peinait à se faire une place en Ligue 2 et restait cantonné à la réserve de Clermont Foot 63, club qu'il retrouve ce samedi à 17h.

Durant l’été 2019, accoudé à la main courante du terrain annexe du centre de formation clermontois, Naël Jaby se plaît à admirer le spectacle, bouche bée. Sur scène, trois jongleurs venus du Ghana : Salis Abdul Samed, Alidu Seidu et Blankson Anoff. « Ils jonglaient toute la journée, c’était assez impressionnant. J’adorais les regarder » , se souvient leur ancien coéquipier, aujourd’hui co-leader de son groupe de National 2 avec l’AS Cannes. Anoff, lui, est désormais à Hesperange, en première division luxembourgeoise, et garde en mémoire ces moments de partage avant et après l’entraînement collectif : « On s’est connus tous les trois à l’académie Jean-Marc-Guillou de Côte d’Ivoire. Là-bas, on travaillait particulièrement la technique, donc ça, c’était que de l’amusement. » Quelques mois avant leur arrivée en Auvergne, les Académiciens faisaient sensation à Saint-Joseph lors d’un tournoi international de jeunes en montant sur la troisième marche du podium. Les futurs Clermontois, ainsi que l’actuel défenseur lyonnais Sinaly Diomandé, issu de la même promotion, infligent quelques fessées à l’Impact Montréal ou au Standard de Liège. Salis Abdul Samed – dont le nom de famille est en réalité Salis – se distingue en distribuant les passes décisives depuis son milieu de terrain. « Ce jour-là, il nous a tapé dans l’œil » , revient Sébastien Mazeyrat, entraîneur de la réserve du Clermont Foot, qui l’a ensuite encadré durant deux saisons.

Dix poumons et un sourire

Repérés, les trois jeunes Ghanéens s’envolent définitivement pour l’Auvergne. Salis, à peine majeur à l’époque, fait sensation sur l’annexe de Gabriel-Montpied et aux quatre coins de la région pour les déplacements en National 3. Posté dans le double pivot aux côtés de Naël Jaby, il s’illustre en récupérant un nombre incalculable de ballons et par son activité. « Il a au moins dix poumons, rigole son coéquipier de l’époque. En N3, son intensité faisait vraiment la différence. Je regardais les GPS après les matchs ou les entraînements et il était toujours celui qui courait le plus avec l’intensité la plus haute. » Pour Sébastien Mazeyr

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com