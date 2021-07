Salariés placés à l'isolement obligatoire : comment le gouvernement veut limiter la casse

Le gouvernement va déposer mercredi des amendements au nouveau projet de loi sanitaire destinés à exonérer des jours de carence les fonctionnaires placés à l'isolement, et à introduire un dispositif d'indemnités journalières pour les indépendants et salariés.

Pour faire face à la quatrième vague de Covid-19, l'exécutif veut resserrer la vis en ce qui concerne l'isolement des cas positifs. Le projet de loi adopté lundi en Conseil des ministres prévoit de rendre obligatoire cet isolement de 10 jours, sous peine d'amende . Ce qui pourrait impacter de nombreux salariés qui ne peuvent pas faire du télétravail. Un point discuté dans la nuit de mardi à mercredi 21 juillet lors de l'examen du texte en commission.

Pour éviter des pertes de revenus, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que le gouvernement allait déposer mercredi en séance des amendements destinés à exonérer des jours de carence les fonctionnaires placés à l'isolement, et à introduire un dispositif d'indemnités journalières pour les indépendants et salariés. "Dans quelques heures en séance, ces amendements seront déposés et j'imagine qu'ils remporteront un grand soutien de l'ensemble des groupes", a-t-il déclar aux alentours de 4 heures du matin.

A une question de la députée de la France insoumise Caroline Fiat, Olivier Véran n'a pas pu préciser dans l'immédiat si les travailleurs seraient payés à taux plein.

Revenant sur la "légitimité" de cette mesure d'isolement obligatoire, controversée car privatrice de liberté, le ministre Véran a mis en avant "l'effondrement du respect de l'isolement par les personnes positives". Selon des remontées d'agences régionales de santé (ARS), moins de 50% des gens positifs au Covid-19 restent isolés , a affirmé le ministre. Cela "rend très peu effectif le dispositif", a-t-il commenté.