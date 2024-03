Salaires en Ligue 1 : Mbappé gagnerait plus que les cinq autres joueurs les mieux payés cumulés

Qui n’est pas (encore) millionnaire ?

Comme chaque année, le quotidien L’Équipe publie son dossier spécial salaires dans lequel on retrouve les 30 fiches de paie les plus élevées du championnat de France. Pour cette cuvée 2024, ni Neymar ni Lionel Messi ne s’affichent sur les comptes et laissent un homme croquer goulûment sa part du gâteau. Sans grande surprise, Kylian Mbappé domine ce classement avec un salaire estimé à 6 millions d’euros bruts mensuels. Il devance Ousmane Dembélé et le capitaine Marquinhos (1,12 million d’euros chacun) sur le podium. Pour la cinquième saison consécutive, le top 10 est uniquement composé de joueurs parisiens avec cinq salaires au-dessus du million d’euros et les présences de plusieurs recrues estivales Lucas Hernandez (4 e ), Milan Škriniar (5 e ), Marco Asensio (7 e ), Randal Kolo Muani (8 e ).…

