Sainté 76, Rocheteau, Îles Féroés... Découvrez la collection de tirages photo So Foot de mars 2024

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Tennis-ballon de l’équipe de France de foot, 1983

Dans le football, il y a les matchs. Et le reste du temps ? Du repos, des entraînements et des mises au vert. En sélection, ce n’est d’ailleurs qu’une longue mise au vert. Notamment pendant les compétitions internationales comme la Coupe du Monde ou l’Euro. Des moments de partage où peut se créer une réelle cohésion d’équipe, indispensable pour remporter des tournois majeurs . Didier Deschamps l’avait bien compris en 2018, privilégiant un esprit de groupe à des individualités . Mais il n’était pas le premier. La preuve avec ce cliché de Michel Platini et ses coéquipiers en plein tennis-ballon d ans le cadre magnifique de Font-Romeu , au pied des montagnes, lors du stage de préparation à la Coupe d’Europe des Nations 1984. La suite, on la connaît : ils ramèneront à la France son premier titre international.

