information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 14:09

Saint-Symphorien va accueillir deux matchs le même week-end

Double ration de Coupe de France à Metz.

Le stade Saint-Symphorien accueillera deux matchs de Coupe de France lors du premier week-end de janvier. Le club habitué, le FC Metz (Ligue 1) devrait recevoir Clermont (L1) le vendredi soir avant que Thionville Lusitanos (N3) prenne place le dimanche après-midi pour son 32 e de finale contre l’Olympique de Marseille (L1), ont rapporté les médias locaux. Le club mosellan, pensionnaire du cinquième échelon du foot français, souhaitait de tout son coeur jouer son match dans l’enceinte des Grenats, comme l’avait indiqué son président : « On travaille dessus. On va tout faire pour jouer l’OM au stade Saint-Symphorien. On discute avec le président du FC Metz, Bernard Serin. » …

LP pour SOFOOT.com