information fournie par So Foot • 18/07/2023 à 22:06

Saint-Maximin se rapproche d’Al-Ahli

Encore, ça fait beaucoup, là, non ?

Allan Saint-Maximin pourrait quitter Newcastle dans les prochains jours selon L’Équipe et Foot Mercato. En perte de vitesse chez les Magpies , avec qui il n’a commencé que 14 matchs cette saison, l’ailier français ne serait pas insensible aux sirènes de l’Arabie saoudite et du club d’Al-Ahli, qui a déjà réussi à faire venir Edouard Mendy, Firmino et qui fait aussi les yeux doux à Riyad Mahrez. Une offre de 25 millions d’euros aurait été transmise au club anglais.…

TM pour SOFOOT.com