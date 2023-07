information fournie par So Foot • 29/07/2023 à 14:34

Saint-Maximin annonce son départ de Newcastle

Titulutititut !

Allan Saint-Maximin a annoncé ce samedi sur son compte Twitter qu’il quittait Newcastle. L’ailier gauche va rallier l’Arabie saoudite et s’engager avec le club d’Al-Ahli, qui est déjà parvenu à faire venir Edouard Mendy, Firmino et Riyad Mahrez. En perte de vitesse chez les Magpies , il n’a été titulaire qu’à 14 reprises cette saison pour un pion et cinq passes décisives.…

TM pour SOFOOT.com