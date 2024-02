Sainsbury veut économiser 1 milliard de livres et accélérer l'automatisation

( AFP / BEN STANSALL )

La deuxième chaine de supermarchés britannique, Sainsbury, a annoncé mercredi un plan stratégique qui prévoit d'économiser 1 milliard de livres (1,17 milliard d'euros) sur trois ans, d'accélérer l'automatisation dans le groupe, et un programme de rachat d'actions.

Le groupe de distribution promet aussi des dépenses d'investissement en hausse à entre 800 et 850 millions de livres par an sur les trois ans à venir.

Il prévoit notamment d'ouvrir "environ 75 nouveaux magasins de proximité sur les trois prochaines années" et va investir dans les infrastructures de rechargement pour voitures électriques dans son réseau de magasins.

"Nous allons investir dans la technologie", notamment "l'apprentissage automatique ("machine learning, ndlr") et l'automation intelligente pour plus de rapidité et d'efficacité dans des domaines comme les prix, l'offre, la gamme, la logistique et l'approvisionnement", détaille le communiqué.

Sainsbury prévoit aussi plus de "technologies intelligentes" dans les caisses ou le réassort "ce qui va permettre aux employés d'offrir un meilleur service aux clients".

Côté actionnaires, le groupe promet "une politique de dividendes progressive à compter du début du prochain exercice", avec également 200 millions de livres de rachats d'actions lors du prochain exercice.

"Notre stratégie sur l'alimentaire d'abord a donné les résultats escomptés sur les trois dernières années" comme "le montre l'augmentation de notre part de marché", a comment le directeur général Simon Roberts, cité dans le communiqué, assurant que "ce n'est que le début".

L'accent va rester sur l'alimentaire et le groupe veut "investir pour accroître la gamme de choix pour les clients, particulièrement dans les produits frais", en se montrant plus ciblé sur l'habillement et les autres catégories de produits.

L'action chutait de 3,56% à 265,80 pence en début de séance à la Bourse de Londres.