Sahel : la tentation de la négociation avec les terroristes

Le mur qui apparaissait jusqu'ici infranchissable entre les leadeurs de la région et les chefs rebelles djihadistes commence à se fissurer. Le mot négociation, jusqu'ici tabou et rejeté à l'unanimité dans les capitales du Sahel, rentre peu à peu dans le vocabulaire des responsables politiques. Il faut dire que le sursaut militaire semble repoussé toujours à plus tard faute de moyens. Le renfort en hommes et en matériel militaire annoncé à Pau par Emmanuel Macron risque d'être en effet insuffisant face à l'enrôlement toujours plus grand de nouveaux djihadistes dans les villages déshérités de la brousse sahélienne. Les leaders africains sont donc inquiets. L'homme de la rue aussi. Si celui-ci met en cause l'efficacité du dispositif français, lui aussi pas assez important, c'est qu'il estime que la victoire n'est peut-être pas au bout du fusil. Les renforts européens sont pour le moment hypothétiques et sans garantie. Leur intérêt : montrer que la France n'est pas seule au Sahel. Le départ des moyens militaires américains de la zone, certes pas encore totalement validés par Donald Trump, augmente le doute dans l'opinion. Il faut en effet savoir que, sans les drones et les avions américains, le combat déjà difficile des forces françaises deviendra quasiment mission impossible, avec un renseignement très diminué. Craignant l'échec de la riposte conduite par la France mais aussi la perte de leurs partenaires occidentaux, des responsables...