"Sacrifié au profit de Rennes", un aéroport breton ferme ses portes aux vols commerciaux

Le site, situé à Dinard, a notamment pâti de la crise du Covid-19 et de la concurrence de l'aéroport de Rennes.

(illustration) ( AFP / ODD ANDERSEN )

L'aéroport de Dinard, situé sur la côte d'Émeraude dans le nord de la Bretagne, n'accueille plus de vols commerciaux et la vingtaine d'employés ont reçu leur lettre de licenciement, a-t-on appris mercredi 4 août.

"Point d'entrée" des touristes anglais

"Suite à l'arrêt des opérations de Ryanair, la plateforme n'accueillera plus de vols commerciaux réguliers de passagers, et nous adaptons l'organisation en conséquence", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Société d'exploitation des aéroports de Rennes-Dinard (Seard). Toutefois, "il ne s'agit en rien d'une fermeture de la plateforme et cette dernière conserve sa vocation industrielle et restera donc totalement disponible pour les activités de maintenance aéronautique réalisées par la société Sabena Technics", assure la Seard. Les vols d'aviation d'affaires et les vols sanitaires pourront eux continuer, d'après la même source. Selon Cédric Herpoux, un des porte-parole des employés, 17 agents aéroportuaires ont reçu leur lettre de licenciement fin juillet. "On a été sacrifiés au profit de Rennes", a déploré Cédric Herpoux.

"Il y a dix ans quand l'aéroport a été repris, on avoisinait les 200.000 passagers, puis ça chuté à 120.000 il y a quelques années et avec la crise Covid on a chuté à 95.000 passagers", a-t-il dit, précisant qu'il existait alors des lignes avec Luton ou Nottingham (Angleterre). "Touristiquement la côte d'Émeraude est un des lieux les plus visités de Bretagne avec Saint-Malo, Dinard et le Mont-Saint-Michel à proximité. On était un point d'entrée pour les Anglais et le tourisme", a-t-il regretté.

Depuis 2010, la société d'exploitation des aéroports de Rennes et Dinard, dont Vinci Airports est actionnaire à hauteur de 49% aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Ille-et-Vilaine, est concessionnaire des deux aéroports pour une durée de 14 ans et 10 mois.