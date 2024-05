Sabbi, son œuvre

Arrivé au Havre l’été dernier, Emmanuel Sabbi s’est établi comme le buteur maison du HAC depuis sa remontée en Ligue 1. De quoi donner de la stabilité à l’Américain, qui a déjà connu cinq pays à 26 ans à peine.

Pas besoin de s’appeler Xavier Gravelaine ou Kevin-Prince Boateng pour être amateur de bourlingue. On peut en effet n’avoir fait que trois clubs dans sa carrière, mais avoir voyagé un peu partout et à seulement 26 ans. C’est le cas d’Emmanuel Sabbi, attaquant du Havre, dont il est accessoirement le deuxième meilleur buteur en cette saison de retour en Ligue 1 (5 réalisations). Quelques pions inscrits contre Lyon ou Nice – d’un missile en lucarne – célébrés par deux saltos en hommage à Nani. Des chiffres honorables pour une première expérience dans l’un des grands championnats européens, mais surtout le signe d’une carrière enfin lancée après une lente éclosion.

Brouiller les pistes sur le terrain comme dans la vie

« Il fait assez doux au Havre. La mer est calme et sombre, c’est reposant. » De bonne humeur à la sortie de l’entraînement, Emmanuel Sabbi résume plutôt bien sa nouvelle vie en Seine-Maritime, lui qui y a posé ses valises l’été dernier en provenance d’Odense au Danemark. Le week-end suivant, l’Américain prolongeait ce good mood en participant au précieux succès du Havre contre Strasbourg (3-1). Une victoire obtenue devant un stade Océane plein à craquer et avec la manière, puisque le HAC prenait alors ses distances avec la zone rouge. Dans cette course au maintien, Sabbi se dit ainsi « prêt à serrer les dents » , quitte à « jouer à contre-emploi et se sacrifier pour l’équipe. » Ce discours empli de bonne volonté est donc celui d’un joueur au profil particulier, à l’origine ailier, mais souvent à la conclusion dans la surface. « C’est un joueur qui se déplace vraiment bien sur le front de l’attaque, donc c’est aussi plus facile de pouvoir jouer, combiner et aller vers l’avant aux côtés d’un joueur de cette qualité » , analyse Mohamed Bayo, compère d’attaque, rejoint par son entraîneur Luka Elsner : « Emmanuel a une polyvalence rare. C’est un joueur qui peut commencer sur l’aile, puis rapidement venir épauler son attaquant de pointe. Tout comme il peut aussi reculer pour aider le bloc collectivement. » …

Propos d’Emmanuel Sabbi recueillis par AB. Ceux de Mohamed Bayo et Luka Elsner tirés de Foot Mercato et d’une conférence de presse.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com