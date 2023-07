Saba Sazonov attendu à Lyon, Castello Lukeba va rester

La décision de la DNCG a vexé John Textor.

Après avoir vu le gendarme financier encadrer sa masse salariale et ses indemnités de mutations (soit les indemnités de transferts), l’Olympique lyonnais décide de se rebiffer sur le marché. Selon les informations de L’Équipe , le club rhodanien compte ainsi faire évoluer son secteur défensif et serait bien parti pour enrôler Saba Sazonov, défenseur central géorgien de 21 ans. Actuellement au Dynamo Moscou et auteur d’un bel Euro Espoirs à domicile, son transfert devrait coûter entre trois et quatre millions d’euros à l’OL, pour un contrat de cinq ans. L’idée initiale des dirigeants était de le prêter directement à Molenbeek, autre club appartenant à John Textor et qui a battu l’équipe de Laurent Blanc ce dimanche (1-0), mais un éventuel départ de Sinaly Diomandé pourrait le faire venir plus rapidement que prévu.…

EL pour SOFOOT.com