S&P place la dette d'Elo (Auchan) en catégorie spéculative après un mauvais exercice 2023

( AFP / DENIS CHARLET )

L'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé la note de la dette d'Elo, qui rassemble le distributeur Auchan et les activités immobilières de NHood et Ceetrus, la faisant passer en catégorie spéculative, ce dont l'entreprise a dit "prendre acte", jeudi à l'AFP.

S&P Global Ratings a abaissé lundi la note d'Elo de BBB-/A-3 à BB+/B, faisant basculer la dette de l'entreprise en catégorie "spéculative" et signalant "des incertitudes majeures" sur la capacité de l’entreprise à faire face à ses échéances.

Pour motiver cette décision, l'agence de notation estime que le distributeur a dévoilé "des résultats faibles en 2023" et fait face à des "défis structurels sur le marché français".

Elle indique en outre que la décision d'Auchan de racheter une centaine de magasins "en déficit" à son concurrent en déliquescence Casino comporte "des risques importants quant à l'exécution" du plan de redressement compte tenu d'un "environnement très concurrentiel".

Parmi les facteurs de risque aux yeux des analystes de S&P: "la détérioration de la performance des super et hypermarchés de Casino en 2022-23 et le mauvais historique d'Auchan quant à sa capacité à redresser la rentabilité de son propre réseau".

Invitée à réagir à l'analyse de S&P, la direction d'Elo a indiqué jeudi "prendre acte" de la dégradation de sa note, relevant que l'agence de notation avait "mis l'accent sur le soutien des actionnaires" et sur "l'impact futur des démarches engagées", présentées en marge de la révélation des mauvais résultats 2023, fin février.

Elo/Auchan avait dévoilé une perte nette de 379 millions d'euros pour 2023 pour un produit des activités ordinaires (l'équivalent de son chiffre d'affaires) d'un peu moins de 33 milliards d'euros.

Il avait indiqué espérer rebondir via notamment le rachat de 70 supermarchés, 26 hypermarchés et deux drives à Casino, localisés dans "des régions en croissance économique et démographique", notamment le pourtour méditerranéen, la région Rhône-Alpes et l'Ile-de-France. Une opération financée en majorité par une augmentation de capital de l'ordre de 300 millions d'euros émanant des actionnaires de l'enseigne de la galaxie Mulliez.

Auchan attend en outre beaucoup de son projet d'alliance à l'achat avec Casino et Intermarché, qui s'inscrirait à très long terme (dix ans).

Une alliance qui "devrait avoir des effets tangibles sur les conditions d'achat du groupe à partir de 2025", selon S&P.