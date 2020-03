S'habiller chez soi, quelle joie !

À l'aune de cette assignation à résidence que nous impose le Covid-19 fleurissent sur le Net de nombreuses suggestions pour bien appliquer le homewear. Mais il semble que s'habiller chez soi en 2020 tend un peu trop vers la facilité. Au choix, une tenue moelleuse en pilou-pilou, la trinité sweatshirt-legging-slippers, la fameuse combinaison claquettes-chaussettes et, au mieux, un pyjama d'homme gansé...

Qu'en est-il de cet art du vêtement d'intérieur, un protocole en soi, qui apparut vers la Belle Époque et connut ses plus belles heures pendant l'âge d'or de Hollywood ? Roland Barthes, visionnaire, en parle beaucoup dans Système de la mode, il est même prophétique : « Quand elle est confinée chez elle, la bourgeoise enfile la bata. Dans l'intimité du foyer, c'est toujours vêtue de cette robe d'intérieur que Pardo Bazan présente ses personnages. Elle relève exclusivement de la sphère privée. »

Savoir se vêtir à la maison, c'est du sérieux ! Et ce confinement peut nous aider à renouer avec l'élégance d'appartement. On pense à Gabrielle Chanel qui fit du pyjama une tenue luxueuse. Ou quand Paul Poiret, dans les années 1920, ose l'offrir aux femmes, comme une idée de s'attribuer aussi un caractère masculin. C'est classe, c'est snob comme on peut le lire dans cette délicieuse injonction du Vogue américain en 1931 : « Une femme peut et doit porter un pyjama pour des dîners formels chez

