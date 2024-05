Ryan Reynolds voit les choses en grand pour Wrexham

Un club de D3 anglaise aura bientôt un stade plus grand que celui du PSG.

On ne se refuse rien à Wrexham. Cette saison, le club racheté en 2021 par les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney a validé une deuxième montée en deux ans. Alors qu’ils végétaient en 5 e division au moment du rachat, les Gallois s’apprêtent à disputer l’exercice 2024-2025 en League One (D3 anglaise). De quoi donner des idées à ses propriétaires, qui voient grand avec un projet de rénovation du Racecourse Ground, qui ne compte aujourd’hui que 12 600 places. Ce stade de 1877 est toujours le plus vieux au monde à accueillir des matchs de football.…

VD pour SOFOOT.com