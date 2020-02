Rwanda : le chanteur Kizito Mihigo retrouvé mort dans sa cellule

Le chanteur âgé de 38 ans avait été arrêté jeudi 13 février dans le district de Nyaraguru, dans le sud du Rwanda. Il tentait de se rendre au Burundi, selon les autorités. Il aurait été arrêté en compagnie d'un autre individu après avoir été repéré par deux fermiers. Il est décédé ce lundi 17 février, a-t-on appris dans un communiqué publié par la police nationale, qui évoque un suicide.Lire aussi Rwanda : le chanteur Kizito Mihigo pourrait finir sa vie en prisonChanteur populaire et rescapé du génocideChanteur de gospel très populaire, Kizito Mihigo avait été condamné en 2015 à 10 ans de prison à Kigali, reconnu notamment coupable de conspiration contre le gouvernement du président Paul Kagame. Il avait aussi été reconnu coupable de « formation d'un groupe criminel » et « d'entente en vue de commettre un assassinat ». Faute de « preuves », le juge n'avait, en revanche, pas retenu l'accusation de complicité dans un acte terroriste. Il était jugé aux côtés de trois coaccusés : un journaliste, Cassien Ntamuhanga, un soldat démobilisé, Jean-Paul Dukuzumuremyi, et Agnès Niyibizi, une femme accusée d'avoir servi de trésorière au Congrès national rwandais (RNC). On leur reprochait la préparation d'attentats pour venger la mort d'un fondateur du RNC, Patrick Karegeya, ex-chef des renseignements rwandais retrouvé mort étranglé en Afrique du Sud début 2014. Kizito Mihigo avait plaidé coupable et le procès...