Russie : Poutine jusqu'en 2036, c'est possible

La rédaction de la nouvelle Constitution russe a ressemblé à un écran de fumée. On y a convoqué Dieu, le mariage hétérosexuel, le salaire minimum garanti, l'indexation des pensions de retraite. On a défini de nouveaux pouvoirs entre le président et le Premier ministre. Et renforcé les prérogatives du Conseil d'État. Un bric-à-brac qui cachait l'essentiel : l'amendement déposé le 10 mars à la sauvette par la députée octogénaire Valentina Terechkova, connue pour avoir été la première cosmonaute à effectuer un vol dans l'espace. Un texte succinct qui autorise Vladimir Poutine, 67 ans, au pouvoir depuis déjà vingt ans, à régner jusqu'en 2036.En effet, la disposition aussitôt adoptée par la Douma « réinitialise » le compteur limitant à deux les mandats présidentiels. Autrement dit, en 2024, à l'issue de son mandat actuel, Poutine pourra en briguer un nouveau suivi d'un second s'il le souhaite.Discours au ParlementFait rare, avant le vote en deuxième lecture, le chef du Kremlin s'est rendu lui-même au Parlement pour y exprimer sa vision. Il a ainsi jugé « possible » cette option si la Cour constitutionnelle donne son feu vert. Il a également affirmé qu'« un pouvoir présidentiel fort est absolument nécessaire à la Russie », tout en ajoutant : « La stabilité est peut-être plus importante et doit être prioritaire. »Or ça tombe bien. Car finalement l'idée d'accroître le rôle du Premier ministre a été abandonnée....