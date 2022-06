Russie : les autorités affichent un désaccord sur l'état de l'économie

Face aux prévisions de croissance sombres formulées par le patron de la Cour des comptes, le conseiller économique du Kremlin dénonce des prévisions excessivement pessimistes.

Le palais du Kremlin à Moscow le 31 mai 2022. ( AFP / Yuri KADOBNOV )

Les autorités économiques russes ont montré de rares épisodes de désaccords publics , vendredi 17 juin , lors du forum économique de Saint-Pétersbourg, s'écharpant sur l'inflation et les prévisions de croissance, dans le contexte de sanctions occidentales en réplique à l'offensive contre l'Ukraine. "Il n'est pas question pour l'instant d'un risque de déflation. Pour l'instant, nous avons une augmentation des prix de 16,7% sur un an", a déclaré vendredi Alexeï Zabotkine, vice-président de la banque centrale, selon l'agence Interfax, utilisant l'inflation annuelle, indice de référence.

"Nous avons une déflation pour la cinquième semaine consécutive", a rétorqué le ministre du Développement économique Maxime Rechetnikov, affirmant qu' il n'était "pas nécessaire de mesurer l'inflation année par année" . "Nous glissons vraiment dans une spirale déflationniste, nous devons prendre cela au sérieux", a-t-il ajouté.

Désaccord entre le Kremlin et la banque de Russie

La banque centrale d'une part et les ministères du Développement économique ou des Finances de l'autre sont parmi les seules institutions russes affichant occasionnellement un désaccord public. Jeudi, l'ancien ministre de l'Économie et actuel conseiller économique du Kremlin, Maxime Orechkine avait déjà exprimé son désaccord avec la patronne de la Banque de Russie, Elvira Nabioullina.

Graphique montrant le calendrier des remboursements de la dette souveraine russe ( AFP / )

Commentant les prévisions de croissance sombres formulées en avril par le patron de la Cour des comptes (soit une chute du PIB de plus de 10% cette année), Maxime Orechkine, qui ne prévoit qu'une contraction de 5%, a durement critiqué les prévisions qu'il juge excessivement pessimistes. "J'ai le sentiment que (ceux qui font ces prévisions) ont soit le désir de nuire au pays, ou alors ne croient pas en leur propre pays , en son pouvoir", a-t-il déclaré. "Nous sommes un pays fort, nous sommes un peuple fort, nous pouvons résoudre les problèmes".

Un pays coupé du monde

"Chercher des coupables chez ceux qui font des prévisions est la dernière chose à faire", a rétorqué Elvira Nabioullina. "Dans les conditions d'incertitude où nous nous trouvons, considérer qu'ils sont des ennemis ou des mécréants est tout simplement absolument faux ".

Le Kremlin n'a cessé d'affirmer que le pays résiste aux sanctions occidentales, et que l'Europe et les États-Unis souffrent plus que la Russie de ces mesures de représailles, même si le pays se trouve en grande partie coupé du monde d'un point de vu financier , commercial et logistique. Cela implique pour Moscou une restructuration de l'économie russe. "Les conditions ont changé, sinon pour toujours, du moins pour longtemps", a relevé Mme Nabioullina.