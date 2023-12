Ruffier : « Un homme a monté une entreprise de démolition contre ma personne »

Mise à plat.

Toujours en procès avec l’AS Saint-Étienne suite à son licenciement pour « faute grave » en janvier 2021, Stéphane Ruffier a décidé de sortir du silence dans le dernier numéro de So Foot, 100% consacré aux gardiens de but. L’ancien portier des Verts, qui a disputé près de 400 matchs avec le club et a aujourd’hui complètement rangé sans gants, dénonce d’abord le comportement de son dernier entraîneur dans le Forez, Claude Puel : « Ce que je veux, c’est uniquement que les dégâts soient réparés, que justice soit faite, car j’ai vécu un an de harcèlement de la part d’un homme qui a monté une entreprise de démolition contre ma personne. (…) Des gens à la tête du club ont décidé de le nommer au directoire et donc de quasiment lui donner la main sur le club. Ils ont fait un choix et ça a eu les conséquences que l’ont connaît. Dès qu’il est arrivé, cet individu a voulu dégraisser et a choisi de taper dans le gros. En dégageant Stéphane Ruffier, il s’est offert de la crédibilité pour la suite, sauf qu’il a décidé d’employer la manière très forte, en me faisant passer pour un moins que rien, un mec qui n’avait rien à faire dans un groupe et qui semait la terreur dans un vestiaire. Mais est-ce que je dois rappeler que j’ai joué plus de 400 matchs de Ligue 1, que je n’ai eu de problème dans aucun groupe, que je suis resté longtemps à l’AS Monaco, dix ans à l’ASSE, que j’ai eu plusieurs entraîneurs et que ça s’est toujours bien passé ? »…

JB et MB pour SOFOOT.com