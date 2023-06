information fournie par So Foot • 15/06/2023 à 22:13

Rudi Garcia nommé entraîneur du Napoli !

Un retour fracassant !

Trois Français étaient courtisés par le Napoli pour remplacer Luciano Spalletti, et c’est bien un coach tricolore qui s’assiéra sur le banc du champion d’Italie. Alors que Christophe Galtier semblait en pole et Bruno Genesio également dans la course, les Partenopei ont annoncé ce jeudi que Rudi Garcia était le nouvel entraîneur de l’équipe première. Libre depuis son renvoi d’Al-Nassr, il rebondit donc en Serie A, où il a laissé de bons souvenirs lors de son passage à la Roma. La durée de son contrat n’a pas encore été dévoilée.…

LT pour SOFOOT.com