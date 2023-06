Rudi Garcia à Naples : la revanche du challenger

Rudi Garcia - 01.11.2014 - Naples / As Roma - 10e journee Serie A

Surprise à Naples. Dans un communiqué publié ce jeudi soir, le champion d’Italie a officialisé la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur. Alors que d’autres noms étaient pressentis, ce sera finalement l’ancien Romanista qui devra assurer la relève de Spalletti. Rien que ça.

Le 29 mai dernier, alors que les Napolitains vivent un rêve éveillé, une annonce est venue leur saper le moral. « Je vais prendre une année sabbatique, je me sens fatigué et je dois me reposer » , annonce Luciano Spalletti. Le divin chauve quitte la Campanie avec le sentiment du devoir accompli, mais laisse aussi tout un club, toute une ville dans le doute. Qui pour prendre la succession de Spalletti ? Christophe Galtier ? Vincenzo Italiano ? Paulo Sousa ? À la stupeur générale, Aurelio De Laurentiis s’est laissé convaincre par Rudi Garcia. « J’ai le plaisir d’annoncer, qu’après l’avoir connu et fréquenté ces dix derniers jours, Rudi Garcia sera le nouvel entraîneur du Napoli. Je lui souhaite la bienvenue et surtout bonne chance » , se félicite le sulfureux président napolitain.

✍️ Rudi Garcia has been named as Napoli's new coach! Welcome, Rudi! 👋 pic.twitter.com/ji4qeHFyfB…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com