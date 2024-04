RTX: bond des résultats au 1T grâce à l'aviation civile et à la défense

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX (ex-Raytheon), maison mère de Pratt & Whitney, a publié des résultats en nette hausse au premier trimestre 2024, dopés par une demande historiquement forte, pour l'aviation civile comme pour la défense.

Gregory Hayes, PDG de RTX Corporation ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues à travers le monde, le géant de l'aéronautique a vu son chiffre d'affaires progresser fortement sur cette période (+12% sur un an), à 19,3 milliards de dollars, nettement plus qu'attendu par le marché.

À la fin du premier trimestre, son carnet de commandes s'élevait à 202 milliards de dollars au total, répartis en 125 milliards de dollars pour l'aviation civile et 77 milliards de dollars pour la défense.

"Nous opérons dans l'une des périodes de notre histoire où la demande est la plus forte, avec un carnet de commandes record de 202 milliards de dollars et un portefeuille de produits et de services correspondant totalement aux principales priorités de nos clients", a souligné mardi dans un communiqué Christopher Calio, l'actuel directeur opérationnel de RTX, qui deviendra son PDG à compter de l'assemblée générale des actionnaires, début mai.

Le groupe a notamment signé des contrats pour 1,2 milliard de dollars de systèmes Patriot antimissiles pour l'Allemagne et 818 millions de dollars pour des missiles GEM-T pour l'Otan.

Pour les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net a atteint 1,7 milliard de dollars (+20% sur an). Il a notamment été soutenu par la finalisation de la vente de sa division de cybersécurité, qui a rapporté 241 millions de dollars à l'entreprise sur cette période.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice ressort à 1,34 dollar (+10%), plus qu'anticipé par les analystes de Wall Street.

Dans le détail, les résultats de RTX sont dopés par sa filiale Collins Aerospace (+9% à 6,7 milliards de dollars), en pointe dans le domaine de la transmission et du traitement des données dans l'aéronautique.

La division Pratt & Whitney, qui produit des moteurs d'avion, a vu ses revenus bondir de 23% à 6,5 milliards de dollars, soutenus en particulier par la forte demande dans l'aviation civile.

La troisième filiale du groupe, Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, est également bien orientée (+6% à 6,7 milliards de dollars), grâce à la demande pour les systèmes de défense terrestres et aériens Patriot.

Le groupe d'Arlington, en Virginie, continue de tabler sur des ventes comprises entre 78 et79 milliards de dollars en 2024, pour un bénéfice par action compris entre 5,25 et 5,40 dollars.

Dans les échanges préliminaires avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 11H45 GMT, le titre de l'entreprise gagnait 0,8% à 102,4 dollars.