La famille royale britannique incarne les vertus du devoir, du civisme et de l'unité nationale. En période de crise, les Windsor sont un point d'ancrage dans la tourmente. La pandémie de coronavirus a fait voler en éclats le discours officiel. En effet, alors que le Premier ministre demande aux Londoniens de rester dans la capitale, les membres du noyau dur dynastique ont décampé à la campagne.À tout seigneur, tout honneur. La reine Elizabeth II a quitté Buckingham Palace pour son château de Windsor. Dans sa résidence de week-end, la souveraine, âgée de 93 ans, utilise Skype et FaceTime pour recevoir les documents officiels et s'entretenir avec le chef du gouvernement. Elle prépare un message solennel à la nation, le quatrième de son règne, destiné à remonter le moral de la population. Auparavant, la monarque s'était adressée au pays en 1991 (guerre du Golfe), 1997 (mort de Diana) et 2002 (mort de sa mère, la reine mère Elizabeth).Charles en Écosse, William dans le Norfolk et Harry au CanadaDe son côté, le prince Charles, 71 ans, et son épouse, Camilla, 72 ans, se sont réfugiés à Birkhall, en Écosse, le manoir de l'héritier au trône situé dans l'enceinte du domaine royal de Balmoral. William, Kate et leurs trois enfants se sont repliés dans leur maison de campagne d'Anmer Hall, dans le Norfolk (est de l'Angleterre). Quant à Harry et à Meghan, dont les fonctions officielles s'arrêtent au 31 mars, ils sont rentrés au Canada.Un...