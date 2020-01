Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Royaume-Uni: Les ventes au détail reculent encore Reuters • 17/01/2020 à 11:17









ROYAUME-UNI: LES VENTES AU DÉTAIL RECULENT ENCORE LONDRES (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé en décembre, leur cinquième mois consécutif sans croissance, montrent les statistiques officielles publiées vendredi, un recul inattendu qui confirme la tendance au ralentissement de l'économie et pourrait inciter la Banque d'Angleterre à réduire son taux d'intérêt directeur. D'un mois sur l'autre, les ventes au détail ont baissé de 0,6% en décembre alors que le consensus Reuters tablait sur un rebond de 0,5%. Ces ventes n'ont pas augmenté d'un mois sur l'autre depuis juillet, soit la plus longue période sans croissance depuis le début de la série statistique, en 1996. Sur un an, les données ajustées des variations calendaires font ressortir une hausse de 0,9% seulement des ventes le mois dernier, un chiffre inférieur aux plus pessimistes des estimations d'économistes. Le consensus les donnait en hausse de 2,6%. Sur l'ensemble du quatrième trimestre, les ventes en volumes ont diminué de 1,0%, leur plus mauvaise performance depuis début 2017 La livre sterling est passée dans le rouge face au dollar et à l'euro après la publication de ces chiffres, tout comme le rendement des obligations d'Etat britanniques à dix ans, passé sous 0,62%, au plus bas depuis fin octobre. (Service Marchés)

